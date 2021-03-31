Студенты СПбГУ собирают деньги на реставрацию склепа из фильма «Брат»

Петербургские студенты собирают деньги на реставрацию склепа из фильма "Брат". Фото: Валерия Ефремова / planeta.ru

Студенты СПбГУ объявили сбор средств на реставрацию склепа генерал-майора Александра фон Бекмана, который больше всего знают как беседку из культового фильма «Брат» Алексея Балабанова. Объект находится на Смоленском Лютеранаском кладбище. Его состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Разрешение на работы у студентов уже есть – КГИОП дал добро. Теперь дело за малым – собрать денег.

В склепе Данила Багров познакомился с петербургскими люмпенами. Фото: кадр из фильма "Брат", 1997 г., реж. Алексей Балабанов

- Процесс состоит из трех этапов, первый из которых подразумевает составление сметы проекта. Это работа реставрационной мастерской, и она требует средств. Каждый желающий может помочь и непосредственно поучаствовать в восстановлении памятника. Нам необходима ваша поддержка! Если мы объединим усилия и возможности, то спасем знаменитый склеп от разрушения, - пишут воодушевленные студенты на краудфандинговой платформе «Планета», где можно копеечкой поддержать ребят.

Девушки собрали уже сверх необходимой суммы – 103 250 рублей из 60 026. За пожертвования они обещают маленькие подарки вроде экскурсии по кладбищу.