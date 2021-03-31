СК возбудил уголовное дело после смерти 5-летнего ребенка в квартире в Санкт-Петербурге

Смерть 5-летнего ребенка в Санкт-Петербурге закончилась возбуждением уголовного дела по статье за убийство. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следком возбудил уголовное дело после обнаружения мертвого пятилетнего мальчика в одной из квартир в Приморском районе Санкт-Петербурга. Напомним, «КП» писала, что ребенок был дома с мамой. Родитель утверждала, что сын захлебнулся в ванной. Однако эта версия сразу же вызвала сомнения – хотя бы потому, что на теле ребенка нашли явные травмы.

- Найденный труп ребенка с явными признаками насильственной смерти. Имеется ожоговая травма с повреждением тканей головы, туловища, а также верхних и нижних конечностей. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство малолетнего лица, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

К слову, мать ребенка пока даже не подозреваемая по делу. Сотрудники СК продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Расследование только началось и находится на контроле у руководства главного управления петербургского СК.