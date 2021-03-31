Фан-зона на Дворцовой площади будет транслировать матчи Евро-2020 только с 1/4 финала

В Смольном рассказали о предназначении Дворцовой и Конюшенной площадей на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном рассказали о концепции двух официальных фан-зон в Санкт-Петербурге во время проведения Евро-2020 с 11 июня по 11 июля 2021 года. Дворцовая площадь в итоге примет только наиболее интересные матчи еврокубка – с четвертьфинала. Но каких-либо игровых мероприятий у Александровской колонны и Эрмитажа не будет, чтобы не перегрузить центр города шумным «карнавалом». Поэтому на Дворцовой ограничатся только просмотром футбольных баталий с организацией небольшой культурно-развлекательной программой.

- Что касается площадки на Конюшенной площади, то она станет семейно-развлекательной зоной с трансляцией всех матчей Евро-2020 на большом экране и насыщенной культурной программой. Фан-зона будет работать весь период проведения турнира, - передает пресс-служба Смольного.

Напомним, Санкт-Петербург примет минимум четыре матча перенесенного чемпионата Европы – три игры в рамках группового этапа (две – с участием сборной России – Прим. ред.), а также один четвертьфинал. Стадион «Зенита» разрешат заполнить минимум на 50%.