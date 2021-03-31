Пассажиры станции метро «Площадь мужества» испугались бесхозной сумки с торчащими проводами

ОМОН проверил бесхозную сумку, оставленную на станции метро "Площадь мужества" в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

К ночи 31 марта на петербургской станции метро «Площадь мужества» обнаружили оставленную сумку. Пассажиры тут же перепугались бесхозного предмета. Их опасения легко понять, поскольку из сумки торчали какие-то подозрительные провода. Очевидцы обратились к персоналу метрополитена и те решили срочно вызвать на место саперов ОМОН, К счастью, все закончилось благополучно.

- Сумку осмотрели специалисты ОМОН ГУ Росгвардии. Выяснилось, что ее содержимое не представляет никакой опасности. Провода оказались от пауэрбанка - внешнего аккумулятора, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе петербургского ГУ Росгвардии.

Добавим, что 3 апреля на станции метро «Технологический институт» пройдет новая акция памяти жертв теракта, произошедшего в этот же день 2017 года. Напомним, взрыв произошел на перегоне в сторону «Сенной площади». В трагедии погибли 16 человек, пострадавшими числились 103 пассажира.