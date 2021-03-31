Теплоход затонул на реке Волхов в Ленобласти

В Ленобласти затонул теплоход. Фото: vk.com/acclo

Днем 31 марта на реке Волхов в Ленинградской области пошел ко дну большой теплоход. К счастью, в происшествии никто не пострадал, в отличие от случая днем ранее, когда на верфи «Пелла» опрокинулся строящийся корабль. Напомним, тогда погибли два человека и двое пострадали. На реке Волхов трагедии удалось избежать.

Спасатели установили на реке боновые заграждения. Фото: vk.com/acclo

- Теплоход затонул около деревни Черноушево. В результате происшествия в реку вытекли нефтепродукты. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога установили на месте боновые заграждения и обработали место разлива сорбирующим веществом, - рассказали в официальной группе аварийно-спасательной службы Ленобласти во «Вконтакте».

Добавим, что этим же днем спасатели вытащили из реки Вуокса близ поселка Мельниково труп утопленника. Погибший оказался мужчиной. Его личность сейчас устанавливают сотрудники полиции.