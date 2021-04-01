Санкт-Петербургу могут отдать больше матчей на Евро-2020

Санкт-Петербург может получить куда больше матчей Евро-2020 при неблагоприятной эпидситуации в Европе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург может принять гораздо больше матчей на грядущем Евро-2020. Об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на известного спортивного журналиста Танкреди Палмери. В приоритете у организатора турнира, УЕФА, также значится Лондон. Футбольные чиновники считают, что именно эти два города могут дать гарантии на допуск зрителей на стадион, в отличие от других хозяев чемпионата из европейских стран.

- В случае если площадки не смогут впустить болельщиков, эти два города будут приоритетными для перераспределения игр, - цитируют в издании зарубежного журналиста.

Так ли это – покажет время. К слову, организаторы Евро-2020 определились с квотой зрителей на матчи в Северной столице. На стадион «Зенита» допустят минимум половину болельщиков от общего числа мест. Но в случае серьезного улучшения эпидситуации фанатов на стадионе может быть больше.