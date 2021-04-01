Маршрутка влетела в 12-летнего школьника на «зебре» в Санкт-Петербурге

Автобус сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге маршрутка сбила 12-летнего школьника, перебегавшего проезжую часть по «зебре». Все произошло в минувшую среду, около 17:20 на перекрестке улиц Нахимова и Наличной в Василеостровском районе. Водитель пассажирского автобуса попросту не успел среагировать на несущегося ребенка.

По предварительной информации, мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора. К счастью, он не получил тяжелые травмы, несмотря на сильный удар и болезненное падение на асфальт.

- Водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. 12 летнего мальчика госпитализировали в городскую больницу №2 в состоянии средней степени тяжести, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на собственный источник в УГИБДД.