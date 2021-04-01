Погода в Санкт-Петербурге: 1 апреля 2021 года ожидается тепло с переменной облачностью

«Комсомолка» рассказывает о погоде в Санкт-Петербурге на четверг, 1 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 1 апреля 2021 года. И нет, никаких шуток и розыгрышей в этот четверг от природы не предрекают. Будет обычный весенний денек с теплой температурой воздуха. Можно даже не страховать себя зонтиком при выходе на улицу – существенных осадков не прогнозируют ни утром, ни днем, ни ночью.

- В первый день апреля ожидается западный, северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит от -1 до +1 градуса по Цельсию. Днем потеплеет от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление в течение дня существенно не изменится, - передают метеорологи из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Забегая вперед, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прогнозирует в апреле погоду теплее климатической нормы. В отдельные дни в конце месяца даже ждут до +17 градусов.