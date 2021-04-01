Драка с битой и самокатами произошла между таксистом и пассажирами на Невском проспекте в Петербурге

Ожесточенная драка между таксистом и пассажирами произошла на Невском проспекте Фото: принтскрин видео.

Жесткая драка между таксистом и двумя его пассажирами произошла на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В полночь 31 марта 2021 года автомобилист остановился на углу Невского с Литейным проспектом, из машины вышли двое парней, держащие в руках самокаты, а после и сам водитель. По всей видимости, конфликт между мужчинами начался еще в автомобиле, так как они сразу же набросились друг на друга. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Видимо, не получилось таксиста кинуть, - предположил один из комментаторов, решив, что пассажиры пытались оставить извозчика без оплаты.

Драка началась прямо на перекрестке. Парни замахивались на таксиста самокатами, тот, в свою очередь, достал из багажника бейсбольную биту и бил своих пассажиров по ногам, а одному ударил в руку. После водитель сел в машину и попытался уехать, однако один из парней взял где-то камень, бросился на капот автомобиля и начал колошматить по нему. Водитель такси дал по газам, растолкав парней и уехал.

Насколько сильно пострадали обе стороны, на данный момент не известно. Официального комментария от полиции пока не поступало.