Алкоголик с белой горячкой поджег свою квартиру в Петербурге

Алкоголик поджег свою квартиру в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на 1 апреля 2021 года жителям дома 27/2 на Тихорецком проспекте Калининского района Санкт-Петербурга было не до сна. В квартире одного из жильцов произошел пожар. Однако, как рассказывают соседи погорельца, сам он и устроил поджог.

- Алкаш сам поджег свою квартиру ради того, чтобы на него обратили внимание. Он сначала ломился ко всем и кричал: пожар. И что его хотят убить, - рассказал один из соседей мужчины.

После, по рассказу соседа, он почувствовал дым в коридоре и попытался вызволить соседа из квартиры.

- Кричали ему открой дверь, а то погибнешь, на это он кричал: я не открою до тех пор пока не приедет полиция, - пояснил мужчина.

Другие соседи рассказывают, что этот мужчина часто пьет и на этот раз схватил белую горячку.

На место быстро приехали пожарные машины и скорая. Огонь потушили, мужчину забрали.