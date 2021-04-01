Нелегальную молельную накрыли на промзоне в Петербурге

Полиция накрыла нелегальную молельню в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга обнаружила нелегальную молельную комнату на одном из производств. Во вторник, 30 марта 2021 года, сотрудники МВД вместе с ОМОНом провели профилактический рейд по поимке нелегальных мигрантов на территории промышленной зоны в поселке Шушары. Как оказалось, там находятся несколько десятков уроженцев Средней Азии, которые не работаю на производстве, но в помещениях проживают.

- В подсобном помещении одного из производственных предприятий сотрудники полиции обнаружили нелегально действующую молельную комнату, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По факту полиция возбудила административное дело на религиозное общество. Организаторов разыскивают.

Также с помощью инспекторов-кинологов силовики осмотрели помещения, где живут мигранты. Составлено много протоколов о нарушении миграционного законодательства.