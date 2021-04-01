10-балльная пробка сковала Приморский проспект в Петербурге утром 1 апреля

Массовое ДТП сковало движение по Приморскому проспекту в Петербурге утром 1 апреля

С раннего утра четверга, 1 апреля 2021 года, на Приморском проспекте и Приморском шоссе в Санкт-Петербурге жесткая пробка в 10 баллов. Автомобилисты стоят в заторе протяженностью более 5 километров в сторону центра с 6:40 часов. Всему виной массовая авария.

- Зафиксирована необычно сложная пробка — Приморское шоссе, Приморский проспект, от Яхтенной улицы до Ушаковского моста, - сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Отмечается, что загруженность магистрали на 7 баллов выше, чем обычно для этого времени в будние дни.

Со слов автомобилистов, стоящих в пробке, авария произошла на Ушаковском мосту. Судя по видео, опубликованному с места событий, там "размотало" не менее шести автомобилей. Водители говорят - гололед. Машины раскидало по дороге, кто-то врезался в отбойник, некоторых развернуло на 180 градусов.

На данный момент информации о пострадавших нет. Участники ДТП ждут полицию. Тем временем, пробка растет.