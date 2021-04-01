Станцию петербургского метро "Парк Победы" закроют на два дня

Станция петербургского метро "Парк Победы" будет закрыта 3 и 4 апреля Фото: Александр ГЛУЗ

В ближайшие выходные 3 и 4 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге будет закрыта станция метрополитена "Парк Победы", расположенная на "синей" ветке. Причиной тому станут ремонтные работы в вестибюле.

- 3 и 4 апреля вестибюль станции будет закрыт на вход и выход. Также в рабочие дня с 11 марта по 14 мая с 8:00 до 8:40 вход на станцию ограничен, - говорится на сайте петербургского метрополитена.

Кроме того, с апреля пассажиров метро ожидают и другие ограничения. Так с 5 числа и до 11 июня 2021 года будет закрыт вход на станцию "Петроградская" с 07:45 до 10:45 часов. А с 17:00 до 19:30 часов вход будет ограничен. Это распространяется только на будние дни. В выходные все будет работать в обычном режиме.

Напомним также, что с 9 января закрыты вход и выход станции "Маяковская". Попасть на нее можно через станцию "Площадь Восстания".