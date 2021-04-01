Гендиректора лесозаготовительного завода задержали за незаконную вырубку в Ленобласти

Полиция поймала руководителей лесозаготовительного предприятия в незаконной вырубке на территории Киришского района Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники экономической полиции поймали двух руководителей лесозаготовительного предприятия, которые в течении двух лет незаконно вырубали деревья в водоохранной зоне Киришского района Ленинградской области. Все стало известно в среду, 31 марта 2021 года.

- Полицейские установили, что 54-летний гендиректор и 46-летний технический руководитель предприятия на протяжении двух лет незаконно вырубали лес. В общей сложности за эти годы они вырубили 413 кубометров леса, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В итоге ущерб лесничеству Ленинградской области составил 635 тысяч рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Мужчинам грозит штраф от одного до трех миллионов рублей, а также могут лишить право заниматься деятельностью по вырубке леса.