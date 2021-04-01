Три зоопарка "заминировали" в Петербурге

Неизвестный "заминировал" зоопарки Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге неизвестные "заминировали" зоопарки. В среду, 31 марта 2021 года, городская полиция получила сообщение от ФСБ о том, что в администрацию правительства России пришло письмо с угрозой.

- В сообщении говорилось о том, что якобы лидер некой группировки заложил в одном из зоопарков Петербурга 19 бомб. Он требовал объявить себя лучшим, тогда взрывные устройства не будут активированы и он сообщит местонахождение опасных предметов, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция начала осмотр трех зоопарков города: ленинградский, а также зоосады на Спасском переулке и улице Фучика. Из Ленинградского были эвакуированы 24 человека. В ходе осмотра никаких опасных предметов обнаружено не было.

На данный момент полиция разыскивает "шутника". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.