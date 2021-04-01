Запись в 1 классы на 2021/2022 учебный год началась в Петербурге 1 апреля

В Петербурге стартовала запись детей в 1 классы Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Санкт-Петербурге 1 апреля 2021 года началась запись детей в 1 классы на 2021/2022 учебный год. В этот раз приемная кампания стартовала на два месяца позже, чем обычно и будет проходить в два этапа, а не три, как это было раньше.

- С 1 апреля по 30 июня заявления будут приниматься от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущественное право на зачисление в первый класс. А также от тех горожан, чьи дети проживают на закрепленной за образовательным учреждением территории, - пояснили в комитете образования города.

Второй этап записи стартует 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот промежуток будут принимать заявления от родителей, чьи дети не живут на закрепленной территории.

Подать заявление можно в МФЦ или на портале Госуслуг. "Комсомолка" подготовила подробную инструкцию, как это сделать.