Замусоренный участок Невы оперативно очистили в Петербурге

Участок Невы в Петербурге очистили от мусора Фото: СОЦСЕТИ

Специалисты ГУП "Экострой" оперативно отреагировали на жалобы жителей Санкт-Петербурга на мусор в Неве. В социальных сетях начали появляться фотографии со Свердловской набережной, где в воду плавали пакеты, бутылки, упаковки от продуктов и много что еще. В среду, 31 марта 2021 года, все это убрали.

- В районе дом № 64 на Свердловского набережной из Невы было выловлено около шести кубометров мусора, - рассказали в комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Оказалось, что в воде плавал не только мусор, но даже какие-то бревна. На данный момент этот участок Невы чист.

Также на этой недели комитет отреагировал на жалобы горожан о мусоре на реке Дудергофка в Полежаевском парке. Вся вода также была полностью очищена от грязи.

Отмечается, что работы по очистке рек и озер в Петербурге идет круглый год.