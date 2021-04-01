Около 3 тысяч детей записали в 1-е классы за пару часов в Ленобласти

За несколько часов в Ленобласти 3 тысяч детей записали в 1-е классы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всего за несколько часов почти 3 тысячи детей живущих в Ленинградской области записали в 1-е классы на 2021/2022 учебный год. Приемная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. Родители первоклашек буквально ринулись подавать заявления.

- Родители Ленинградской области к 10:00 подали 2932 заявления для записи детей в первые классы, - рассказали в администрации 47-го региона.

Так, 1793 заявления были поданы в электронном виде через порталы Госуслуг и "Современное образование Ленинградской области". Еще 591 заявление направлено через МФЦ и 548 детей записаны по-старинке непосредственно в школах.

Администрация области отмечает, что все электронные системы работают исправно, сбоев и очередей в регионе не наблюдается.

Напомним, что приемная кампания в 1-е классы проходит в этом году в два этапа. Сейчас открыта первая очередь до 30 июня для льготников, а также тех детей, которые живут на закрепленных территориях.