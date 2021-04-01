Петербуржец умер, съев отравленный другом завтрак

Мужчина умер, отравившись завтраком от друга в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге двое мужчин отравились завтраком. Один из них умер. Днем в среду, 31 марта 2021 года, в скорую помощь позвонил 45-летний мужчина, который рассказал, что вернулся домой, где нашел двоих своих друзей, один из которых мертв.

- Оперативники приехали в квартире в доме 148/1 по проспекту Ветеранов, где обнаружили труп мужчины, на вид 50 лет. Там же находился и второй гость в психически неуравновешенном состоянии, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские выяснили, что около 08:30 часов утра неуравновешенный мужчина готовил завтрак и отравил пищу. Второй мужчина, съев ее, умер. "Повара" также госпитализировали в больницу с отравлением.

Хозяин квартиры, который обнаружил мужчин, рассказал, что это его знакомые, с которыми он накануне выпивал. Причину такого странного поступка с отравлением объяснить не смог.