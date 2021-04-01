Сбой в работе сайта Госуслуг Петербурга произошел в первый день записи первоклассников в школу

В работе портала Госуслуг Петербурга произошел сбой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром в четверг, 1 апреля 2021 года, портал Госуслуг Санкт-Петербурга дал сбой. С ранних часов петербургские родители начали подавать заявления на запись своих детей в первые классы. Вероятно, сайт не выдержал нагрузку. На данный момент наблюдается проблема со входом в личный кабинет.

- Уважаемые пользователи! Возможны временные сложности с авторизацией в Единой системе идентификации и аутентификации, - говорится на сайте.

Система не выдержала большого наплыва родителей будущих первоклашек / Фото: Скрин портала Госуслуг

Отметим, что подобная проблема наблюдается не только на петербургском портале, но и на федеральном.

Ранее в Смольном пообещали, что электронная система выдержит любую нагрузку.

- Она прошла неоднократные нагрузочные испытания, - заявила заместитель председателя Комитета по информатизации и связи Ольга Решетова.

Добавим, что у родителей есть и другие способы записать ребенка в первый класс. "КП" собрала подробную инструкцию.

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