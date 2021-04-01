Полиция начала проверку по ДТП с микроавтобусом в Вартемягах

Четыре человека пострадали в ДТП в Вартемягах. Фото: vk.com/pss_agalatovo

Полиция Всеволожского района Ленинградской области начала проверку после утреннего ДТП с микроавтобусом, в котором пострадали четыре человека. Авария случилась около 8600 в деревне Вартемяги. Водитель не справился с управлением и опрокинул машину в кювет.

- 1 апреля 2021 года около 8 часов утра в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленобласти микроавтобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Они получили травмы легкой и средней тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательного отряда «Агалатово». Они помогли пострадавшим выбраться из лежавшего на боку микроавтобуса. Известно, что на машине стояли иностранные, болгарские номера. Гражданство водителя и пострадавших устанавливается.

Причиной ДТП мог стать утренний гололед, о котором накануне предупреждали синоптики и МЧС.

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