Два человека провалились под лед и утонули в Ленобласти

Мужчина погиб, выйдя на лед Вуоксы. Фото: vk.com/acclo

Трагически закончились поиски пропавшего рыбака в Ленинградской области. 30 марта в полицию обратились родные мужчины. Они рассказали, что пропавший днем ранее уехал на зимнюю рыбалку на Ладожское озеро. Полицейские передали информацию спасателям, и вскоре началась поисковая операция.

- 30 марта мужчина отправился на автомобиле на рыбалку к Ладожскому озеру около деревни Кобона и не вернулся. 30 и 31 марта спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбург провели поисковые работы, в результате которых была найдена широкая трещина на льду. При ее обследовании было обнаружено тело пропавшего мужчины и передано сотрудникам полиции, - сообщает в соцсетях Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Другой трагический случай произошел 31 марта в Приозерском районе. Мужчина провалился под лед реки Вуокса около поселка Мельниково и погиб. Доставали труп сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерск.

Спасатели еще раз напоминают, что выход на лед категорически запрещен и очень опасен.

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