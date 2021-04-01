Более 22 тысяч заявлений на запись в 1 классы подали петербуржцы за утро 1 апреля

В Петербурге подали уже более 22 тысяч заявлений о зачислении в первый класс Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 1 апреля 2021 года, в Санкт-Петербурге началась запись детей в первые классы на 2021/2022 учебный год, что вызвало огромный ажиотаж среди родителей. За считанные часы петербуржцы подали более 22 тысяч заявлений.

- Прием на портале Госуслуг начался в полночь. К 11:30 часам было принято более 18,3 тысяч электронных заявлений. В 9:30 утра открылись центры "Мои документы", которые за полтора часа работы приняли 3,7 тысяч заявок, - рассказали в Смольном.

Из-за большого наплыва людей на сайт Госуслуг, работа портала стала нестабильной. В администрации города успокоили родителей, отметив, что на первом этапе, который продлится до 30 июня, дата и время подачи заявления не повлияют на решение о зачислении ребенка в школу.

Напомним, что сейчас в школы записывают льготников, а также тех, кто живет на закрепленной территории. В 6 июля по 5 сентября начнется запись в 1 классы для всех остальных.