Метро «Петроградская» два месяца будет закрываться по утрам из-за капремонта эскалатора

На "Петроградской" будут ремонтировать эскалатор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые испытания ждут жителей Петроградского района и тех горожан, которые по работе или делам пользуются станцией метро «Петроградская» из-за ремонта на два месяца меняется ее режим работы. А по утрам попасть в подземку и вовсе будет нельзя.

- В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Петроградская». С 5 апреля по 11 июня 2021 года по рабочим дням с 07:45 до 10:45 часов вход вестибюль закрыт, с 17:00 до 19:30 часов вход в вестибюль ограничен, - сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

В подземке уточняют, что время интервала открытия-закрытия станции и графика ограничений может меняться в зависимости от наплыва пассажиров. Метрополитен просит петербуржцев учитывать факт ремонта эскалатора, заранее продумывать маршрут поездки и использовать наземный транспорт при необходимости.