Движение по набережной Фонтанки ограничат на неделю с 5 апреля

Движение по ряду дорог ограничат с апреля в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге ожидаются очередные перекрытия дорог. Так, с 5 по 14 апреля 2021 года в центре города ограничат движение для машин по набережной реки Фонтанки от Вознесенского проспекта до переулка Бойцова. На этом участке будут идти работы по прокладке водопроводных сетей.

- Также с 3 апреля вплоть до 23 мая ограничат проезд по 20-й линии Васильевского острова от Большого проспекта до набережной Лейтенанта Шмидта. С 22 по 23 мая этот участок закроют полностью, - рассказали в ГАТИ.

Из-за строительства газопровода ограничат поток машин по проспекту Энергетиков, Шаумяна от Заневского проспекта и по Металлистов рядом с Якорной. Работы будут вестись с 3 апреля по 23 июля.

В Петроградском районе планируются сразу два перекрытия. С 5 по 26 апреля ограничат движение по набережной Адмирала Лазарева от Малой Зелениной улицы до Резной улицы. С 6 по 30 этого же месяца - по Вяземскому переулку от Песочной набережной до улицы Профессора Попова.