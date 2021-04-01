95 населенных пунктов Ленобласти находятся под угрозой подтопления из-за весенних паводков

Жителей Ленобласти предупредили обопасности весенних паводков Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС Ленинградской области рассказало о подготовке к началу весенних паводков. В четверг, 1 апреля 2021 года, заместитель начальника главного управления спасателей по гражданской обороне и защите населения Евгений Мусиенко отметил, что при худшем сценарии в зону подтопления могут попасть до 95 населенных пунктов, в которых проживают тысячи людей.

- Чтобы не допустить чрезвычайного положения, мы провели корректировку плана по смягчению рисков, уточнили число имеющейся спецтехники. Проверка готовности тоже проведена, - отметил Мусиенко.

Он добавил, что самые большие риски в Тосненском районе. В реке Тосно ежедневно вода поднимается на 40-70 сантиметров.

- До неблагоприятной ситуации совсем немного, - добавил замначальника МЧС.

Отмечается, про пик паводков придутся на вторую и третью декаду апреля.