Полиция провела рейд по нелегальным таксистам в Пулково

Нелегальных таксистов поймали в Пулково. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Сотрудники транспортной полиции совместно с инспекторами ГИБДД провели рейд по нелегальным таксистам в Пулково. Ранее аэропорт был местом притяжения всевозможных «бомбил», пытавшихся найти прибыльного клиента. Однако проверка показала, что времена изменились.

- За время мероприятия правоохранителями проверено более 40 автомобилей, водители которых предлагали свои услуги по перевозке пассажиров аэропорта. В результате проверки выявлено двое правонарушителей, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте МВД России.

Обоих таксистов отвезли в отделение и привлекли к административной ответственности за предпринимательскую деятельность без лицензии. Машины таксистов были отправлены на штрафстоянку. Там автомобили будут стоять до суда, по решению которого транспорт могут конфисковать.