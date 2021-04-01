Беглов подзравил математиков Петербурга с праздником

Александр Беглов поздравил петербургских математиков с праздником Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

1 апреля отмечается неофициальный День математика. В четверг губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил всех представителей этой науки в городе с праздником. Градоначальник отметил, что для Северной столицы это особый день, так как у нас работают сильнейшие математические коллективы страны, а математическая школа признана одной из лучших в России и мире.

Также градоначальник напомнил, что в 2022 году городе примет Международный конгресс математиков.

- У нас большой опыт проведения различных форумов. Уверен, что и этот конгресс будет проведен на самом высоком уровне, - сказал губернатор.

В мероприятии примут порядка 5 тысяч математиков со всего мира. Там же будет вручаться Филдсовская премия.

- Значимость этой награды сопоставима только с Нобелевской премией, - подчеркнул глава города.