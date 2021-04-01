5,5 тысяч заболевших коронавирусом медиков Петербурга получили выплаты с начала 2021 года

5,5 тысячам медиков Петербурга, пострадавших при оказании помощи пациентам с коронавирусом, выплатили по 300 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С марта в Санкт-Петербурге возобновились единовременные выплаты медицинским работникам, которые заболели коронавирусом в декабре 2020 года или в 2021 году, оказывая помощь инфицированным пациентам. По данным Смольного на четверг, 1 апреля 2021 года, денежную поддержку получили более 5,5 тысяч медиков.

- По 300 тысяч рублей получили 5513 медиков, заболевших коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи девяти медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

За это время общая сумма выплат составила 1,6 млдр рублей. За прошлый год на поддержку было потрачено 3,7 млрд рублей. Поддержку получили более 11 тысяч медиков и члены семей 37 погибших работников сферы.

Напомним, что на данный момент в Петербурге в больницах развернуты 5347 коек для оказания помощи больным коронавирусом. Фонд заполнен на 84%.