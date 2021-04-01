Завкафедрой университета им. Герцена, бывший депутат ЗакСа Алексей Воронцов отмечает юбилей

1 апреля почетный профессор РГПУ им. Герцена отмечает 80-летний юбилей. Фото: vk.com/uniherzen

Заведующий кафедрой и почетный профессор университета имени Герцена, президент института истории и социальных наук, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга I и V созывов Алексей Воронцов отмечает 80-летний юбилей. С днем рождения его поздравляют бывшие коллеги по парламенту и друзья.

- Такие люди, как Алексей Васильевич, – это скроенные по-особому люди. Все, кто когда-либо с ним работал и общался, отмечают необыкновенную глубину его личности, стойкий характер, надежность и преданность своему делу, - заявил нынешний спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Вспомнила работу с экс-депутатом и его бывший помощник, а ныне начальник управления по информации и общественным связям ЗакСа Елена Гаврищук.

- Масштаб личности без преувеличения великий. Само нахождение рядом с таким человеком учит жить и мыслить честно, глубоко и искренне, - отметила она.

На праздновании юбилея в РГПУ им. Герцена также присутствовали: ректор университета Сергей Богданов, экс-губернатор Ленинградской области Вадим Густов, председатель Совета Академической гимназии №56 Майя Пильдес, коллеги и друзья Алексея Воронцова.