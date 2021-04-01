Главный синоптик Петербурга предупредил о весенних паводках

Лед активно тает и грозит половодьями. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил об опасности паводков, которые ожидаются в пригородах Северной столицы и в Ленинградской области. Причина проста: весенние процессы не остановить и тепло способствует активному таянию льда.

- Несмотря на похолодание и снег в ближайшие дни, процесс уже не остановить процесс - весна набирает обороты и на улице становится теплее. Снег и лед таят, начинают активно вскрываться реки, отметены подъемы уровня воды в Кингисеппе, Тосно, Толмачево, - рассказал на пресс-конференции синоптик.

В МЧС подсчитали, что опасности подтопления подвергаются около 100 населенных пунктов. Чтобы их избежать, приходится взрывать лед на Ладоге, но это не везде помогает.

При этом лед разрушается очень активно и выход на него смертельно опасен: «лед будто наполнен водой, весь рыхлый». Несмотря на это, многие рыбаки продолжают испытывать судьбу, что только за последние два дня привело к двум трагедиям в Ленобласти. Еще одного мужчину чудом удалось спасти у дамбы в Кронштадте.