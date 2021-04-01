Главному нефрологу Петербурга, обвиняемому в жестоком убийстве жены, не смогли избрать меру пресечения

Суд отложил вопрос меры пресечения подозреваемому в убийстве. Фото: ОПС СПб

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Александру Земченкову, которого обвиняют в убийстве жены в 2010 году. На ближайшие 72 часа главный нефролог города останется под арестом.

- Суд вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа Александру Земченкову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Судебное заседание отложено по ходатайству защитника, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что 60-летний врач-нефролог (специалист по болезням почек) был задержан 30 марта. 1 апреля ему было предъявлено обвинение в убийстве жены, пропавшей еще в 2010 году. Тогда мужчина заявлял, что супруга ушла на работу и не вернулась. Однако позднее было доказано, что в тот день она не выходила из дома.

По предварительным данным, муж поссорился с женой из-за любовницы и убил супругу. После чего расчленил тело и вынес в мусорный контейнер.

Меру пресечения обвиняемому изберут завтра.