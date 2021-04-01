133 пункта вакцинации открыты в Петербурге на 1 апреля

Дефицита вакцины в Петербурге нет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Петербурга привел данные по ситуации с вакцинацией от коронавируса на 1 апреля. Так, на данный момент, в городе работает 133 стационарных прививочных пункта и десять мобильных, в которые есть необходимые запасы препаратов.

- Самое надежное средство от COVID-19 – это прививка. Сделать ее совсем несложно. Дефицита вакцины нет. Вакцинация максимально доступна для петербуржцев – прививочные пункты развернуты в медорганизациях, торгово-развлекательных комплексах, на объектах спорта и культуры, - заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, курирующий вопросы здравоохранения.

По данным Смольного, сейчас для горожан доступны 62 064 дозы вакцины. А в ближайшее время ожидается поставка еще 44 тысяч комплектов препарата «Спутник-V».

Всего с начала масштабной вакцинации в Петербурге привились 384 тысяч человек, из них 284 тысячи полностью закончили цикл из двух прививок. За минувшие сутки сделано 13 тысяч инъекций.