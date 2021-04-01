Петербуржец убил друга электрогитарой из-за долга

За убийство гитарой петербуржец сядет на шесть лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборгский районный суд Петербурга вынес решение по делу о жестоком убийстве, которое позднее было переквалифицировано в мене тяжкую статью о нанесении телесных повреждений, приведших к смерти. На скамье подсудимых оказался мужчина, убивший друга из-за долга. Причем сделал он это электрогитарой и ножом.

- Суд установил: 23.05.2020 обвиняемый, в результате конфликта, обусловленного систематическими требованиями о передаче денежных средств, нанес не менее 10 ударов левой ногой и электрогитарой, в голову, шею и левую ключицу потерпевшего, после чего нанес не менее восьми ударов ножом в грудь, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пострадавший мужчина погиб на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Агрессора задержала полиция. Учитывая обстоятельства, мужчине предъявили обвинение в убийстве, но позднее по какой-то причине статью смягчили. В итоге суд признал его виновным в нанесении тяжкого время здоровью и дал шесть лет лишения свободы строгого режима.