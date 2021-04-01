Последние новости в Санкт-Петербурге на 1 апреля 2021 года: Известный врач расчленил жену, предложение запретить пластиковую посуду и тайны съемок советского «Властелина колец»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 1 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на вечер четверга, 1 апреля 2021 года. На сегодня никаких шуток. Весь день в городе обсуждают задержание главного врача-нефролога Северной столицы по подозрению в убийстве жены. Целых 11 лет женщина числилась как пропавшая без вести. Муж это время уверял, что не причастен к исчезновению, а сам делал вид, что горевал. Правда, совсем скоро после пропажи супруги он женился на молодой любовнице. На последнем допросе Александр Земченков признался, что расчленил жену, но убийство отрицает – мол, она упала и умерла.

Депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга предложила запретить в России одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки. Пока что законопроект находится на этапе экспертизы юристов. Только после этого его внесут в городской парламент, а далее – возможно, в Госдуму. Вместо этого депутат Тихонова предлагает использовать биоразлагаемые материалы.

В Санкт-Петербурге начнут обрабатывать парки и детские лагеря от клещей только ближе к маю. Пока что специалисты ждут, когда с территорий полностью исчезнет снег.

Журналисты «КП» не могли пройти мимо публикации в сети советского телеспектакля «Властелин колец» по мотивам Джона Толкина, снятого в Ленинграде в 1991 году. Нам удалось узнать из первых уст, у режиссера, все подробности масштабных съемок.

На конец оставим самое пикантное – публикуем полный список адресов, где петербуржцам можно купить свежую корюшку.