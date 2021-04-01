Проезд большегрузов по региональным магистралям ограничили на месяц в Ленобласти

В Ленобласти с 1 апреля стартует просушка магистралей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области напомнили о старте традиционной весенней просушки региональных магистралей. Ровно на месяц водителям слишком тяжелых большегрузов придется забыть о проезде по некоторым дорогам. Контроль, как и обычно, ведется на передвижных постах с «весами» в каждом районе 47-го региона.

Напомним, на асфальтовых дорогах максимально допустимая нагрузка на ось грузовика не должна быть больше 5 тонн, на гравийных и грунтовых – не более 3 тонн. Штрафы за нарушения немаленькие – юрлицу, например, до 400 тысяч рублей. Кроме этого задержанные на весовом посты автомобили убирают на спецстоянки.

- В 2021 году просушка проходит в два этапа: с 1 по 30 апреля закрываются дороги в Волосовском, Волховском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском районах. С 15 апреля по 14 мая просушка затормозит большегрузы на востоке Ленинградской области — в Бокситогорском, Тихвинском, Лодейнопольском и Подпорожском районах, - предупреждают в пресс-службе правительства Ленобласти.