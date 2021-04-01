Число больных коронавирусом уменьшилось на 32% за март 2021 года в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге подвили "коронавирусные" итоги марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество больных коронавирусом сократилось на 32,56% в Санкт-Петербурге за март 2021 года, по сравнению с эпидситуацией в феврале. В межведомственном совете по борьбе с COVID-19 в Северной столице представили «инфекционные» итоги прошедшего месяца. Особенно сильно снизилось число зараженных, лечащихся на дому, – на 47,68%. А вот количество умерших уменьшилось совсем незначительно – только на 1,57%.

- Стало меньше суточных госпитализаций взрослых с коронавирусом и пневмонией. В феврале их было, в среднем, 369, а в марте – 309. Снижение составило 16,3 %. В марте снижение распространения инфекции продолжалось, но медленными темпами. Заболеваемость не упала до того минимального уровня, который был в августе 2020 года, - констатируют в совете при Смольном.

Власти Петербурга продолжают настаивать, что риск переболеть тяжелой формой коронавируса в разы выше рисков от вакцинации. На стороне Смольного статистика – за 650 тысяч случаев прививки врачи не выявили хотя бы одного серьезного осложнения.