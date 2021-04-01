СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупа бизнесмена на парковке дома в Петербурге

Труп предпринимателя обнаружили на парковке в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский Следком возбудил уголовное дело после того, как на парковке одного из домов на улице Адмирала Чирокова обнаружили труп бизнесмена. На теле 38-летнего мужчины нашли множественные травмы головы. Предположительно, на предпринимателя напали в ночь с 31 марта на 1 апреля. СК начинает расследование.

- В настоящее время следователи тщательно осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев, а также назначили различные экспертизы. В данный момент проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Добавим, что уголовное дело возбуждено по статье за убийство. Злоумышленников активно разыскивают. Им грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.