Пункт вакцинации от коронавируса откроют в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге

В "Ледовом" обещают открыть пункт вакцинации от коронавируса на матчах СКА. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни откроют еще один пункт вакцинации от коронавируса на спортивном объекте – в «Ледовом дворце». Напомним, ранее в Северной столице сделать прививку можно было на стадионе «Зенита», причем даже болельщикам команды гостей. Теперь к общему делу подключили и «Ледовый», но только на время проведения хоккейных матчей СКА. Благо петербургские армейцы продолжают играть – вышли в финал западной конференции, где встретятся с ЦСКА.

Прививочная кампания в городе на Неве тем временем продолжает набирать обороты. Вакцинировались уже 384 078 человек, из которых 284 тысячи получили оба компонента «Спутника V».

- 31 марта первым компонентом привит 7 721 человек, вторым – 5 386. За весь период в город поступило 465 842 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток вакцины в поликлиниках составляет 62 064 дозы, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19.