Число отравившихся детей в петербургской гимназии №642 выросло до 10

Роспотребнадзор нашел поражение кишечной инфекцией в начальной школе при гимназии №642 в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В гимназии №642 Василеостровского района Санкт-Петербурга выросло количество отравившихся детей – теперь их 10. Напомним, днем ранее из учебного учреждения госпитализировали трех ребят с признаками рвоты. Двое до сих пор лечатся в стационаре, одного выписали. Ранее Роспотребнадзор не выявил каких-либо нарушений в пищеблоке, но результаты новой проверки совершенно другие – инфекцией поражена именно начальная школа.

- По данным на 1 апреля, зарегистрировано 10 случаев инфекции. В гимназии выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки и дезинфекции. На пищеблоке не соблюдали поточность техпроцессов, не использовали некоторый инвентарь по назначению, не создали условий для личной гигиены персонала, - передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Специалисты взяли очередные пробы из столовой и обследовали сотрудников пищеблока. За контактными лицами установлено наблюдение.