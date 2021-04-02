Водителю «Логана» дали 6 месяцев колонии за нападение с ножом на полицейского в Петербурге

В Петербурге отправили за решетку буйного водителя, прижавшего руки сотруднику полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отправили на 6 месяцев в колонию-поселение буйного водителя автомобиля «Рено Логан», который напал с ножом на полицейского. Инцидент произошел в далеком октябре 2018 года. Сотрудник МВД остановился проверить документы у мужчины. Однако, когда он подошел к припаркованной машине, то встретил жесткое сопротивление. Водитель иномарки прижал полицейскому обе руки с помощью автомобильного стекла. Затем он выхватил нож и принялся резать пальцы представителя власти.

- Обвиняемый нанес два резаных удара неустановленных ножом по правой и левой кистям полицейского, чем причинил ему ссадины, которые не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья и расцениваются как повреждения не причинившие вреда здоровью. Однако повреждения причинили физическую боль и моральный вред потерпевшему, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В худшем случае нападавшему грозило до пяти лет лишения свободы, но его пожалели.