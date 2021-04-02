Началась проходка перегонного тоннеля от станции метро «Юго-Западной» к «Путиловской»

Метростроители отчитались о старте проходки перегонного тоннеля на коричневой ветке подземки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские метростроители начали проходку перегонного тоннеля между станциями «Юго-Западная» и «Путиловская». Первый грунт вышел из-под огромного щита еще 19 марта. Рабочие установили 11 временных полуколец, а затем полностью завели конструкцию в породу. Далее стартовала полноценная проходка участка. К 1 апреля строители установили уже 60 колец, их можно приравнять к 60 метрам.

- Всего до конечного пункта, демонтажной камеры на шахте № 843, щиту предстоит соорудить 1850 метров тоннеля диаметром 5,63 метра, - добавляют в пресс-службе «Метростроя».

Вместе с этим рабочие продолжают разрабатывать грунт и монтировать кольца десятиметрового диаметра в будущем центральном зале «Юго-Западной». Из 197 колец остается сконструировать 81.

Напомним, в феврале 2021 года петербуржцев разочаровали новой схемой развития метрополитена. Ввод почти всех станций отодвинули на несколько лет вперед. Открытие упомянутых «Юго-Западной» и «Путиловской» перенесли на 2024 год.