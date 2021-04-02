Погода в Санкт-Петербурге: 2 апреля 2021 года ожидаются отголоски зимы

«Комсомолка» рассказывает о погоде в Санкт-Петербурге на пятницу, 2 апреля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» выяснила, какой будет погода в Санкт-Петербурге в пятницу, 2 апреля 2021 года. Зима все-таки решила дать городу «прощальные гастроли» - стоит готовиться к мокрому снегу. Так что взять зонт на улицу уже точно будет не лишним. В остальном последний рабочий день даже обещает подарить жителям Северной столицы солнышко.

- 2 апреля 2021 года ожидается облачная с прояснениями погода. Прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью они пройдут местами. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью опустится от -1 до +1 градуса по Цельсию, а днем повысится от +5 до +7. Атмосферное давление существенно не изменится, - обещают специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Почти летнюю погоду можно ждать к концу апреля. Тогда как раз откроются многие парки после просушки. К слову, обрабатывать зеленые зоны от клещей будут только к началу мая.