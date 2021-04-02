Гонщики устроили ночной дрифт у Александринского театра в Петербурге

В центре Петербурга гонщики устроили шумный дрифт Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге гонщики выбрали самый центр города, чтобы подрифтить. В ночь на пятницу, 2 марта 2021 года, несколько машин кружили вокруг Александринского театра, сжигая резину и громко рыча двигателями. Один из очевидцев записал все происходящее на видео и пожаловался, что любители автоспорта мешают местным жителям спать.

- Дрифтеры у Александринского театра не дают спать, - написал Егор Крылов.

На площади Островского располагается только один жилой дом, все остальные относятся к культурным учреждениям.

- Не дрифтеры, а дристуны, у которых ни денег на подготовку авто, ни денег на практику в специальных местах, ни навыков, ни уважения к остальным, - поддержал негодование автора видео один из петербуржцев.

Некоторые отметили, что кататься таким образом следует на специально отведенных местах.

- А если колесо лопнет и машина в кого-нибудь отлетит?