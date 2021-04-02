Циклон принесет похолодание в Петербург 2 апреля

Мокрый снег и похолодание ждут Петербург 2 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима решила передать небольшой привет жителям Санкт-Петербурга. В пятницу, 2 апреля 2021 года, в Северной столице немного похолодает. А все из-за циклона, который принесет в город холодную волну воздуха. Синоптики предупреждают, что в Петербурге выпадет мокрый снег.

- Сегодня, 2 апреля, метеорологические условия в Северной столице продолжит определять тыловая часть циклона, и к берегам Невы придет новая волна холодного воздуха. Сопровождать ее будут обширные облачные поля и кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге днем ожидается на уровне 4-6 градусов тепла, в Ленинградской области от 2 до 7 градусов выше нуля. Ветер все еще западный до 3-8 метров в секунду.

Выходные тоже выйдут прохладными. В субботу днем около плюс 5 градусов и дождь. В воскресенье выглянет солнце и воздух прогреется до плюс 7 градусов.