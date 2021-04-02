Более 5 тысяч коек для больных коронавирусом развернуто в Петербурге на 2 апреля 2021 года

Больница имени Семашко в Петербурге возобновила плановую работу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С момента пика второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге число коек, развернутых для приема больных коронавирусом, сократилось больше, чем в два раза. Если в тяжелое время их было порядка 13 тысяч, то на сегодня для пациентов с COVID-19 обустроено 5,3 тысячи мест. Такие данные приводит Смольный на четверг, 1 апреля 2021 года.

- На сегодня для пациентов с COVID-19 и пневмониями остаются 5 347 коек в 13-ти городских и 2-х федеральных стационарах. На конец марта были свободны 909 коек, - рассказали в администрации города.

На фоне стабилизации ситуации, комитет по здравоохранению подготовил график перевода стационаров в обычный режим работы. Так, больница №38 имени Семашко уже прекратила работу с больными коронавирусом. Сейчас там проводится дезинфекция. Со 2 апреля в больнице начинает работу акушерское отделение, а с 5 апреля возобновят работу все отделения.