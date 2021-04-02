Легковушка снесла забор и упала в яму на севере Петербурга

Легковушка снесла ограждение и попала в яму на проспекте Энгельса в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Рано утром в пятницу, 2 апреля 2021 года, на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге легковушка устроила ДТП. На пустой дороге водитель автомобиля, по всей видимости, не справился с управлением на скользкой от гололеда дороге и врезался в ограждение, после чего машина упала в яму. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- В 5:59 утра на Энгельса, параллельно Толубеевского проезда, двигаясь в сторону КАД водила убрался в ограждение, - пояснил свидетель произошедшего.

Водитель автомобиля самостоятельно выбрался из машины и начал в панике бегать по дороге. Других участников движения он не задел.

Несмотря на то, что автомобиль не сильно перекрыл дорогу, на проспекте Энгельса в сторону КАД собралась большая пробка. К 8:40 часам утра затор растянулся от 8-го Верхнего переулка до пересечения Энгельса в проспектом Луначарского.