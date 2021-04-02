Водителя фуры, сбежавшего после смертельного ДТП в Петербурге, отправят под суд

Виновника смертельного ДТП с двумя погибшими в Петербурге отправят под суд Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге под суд отправили мужчину, устроившего смертельное ДТП, а также сбежавшего с места, бросив пострадавших умирать. Авария произошла вечером 7 октября 2020 года в Кировском районе города. Подсудимый сидел за рулем грузовика с прицепом "Рено Магнум".

- Аварию спровоцировал 35-летний водитель грузовика. Он ехал с превышением скорости, из-за чего прицеп автомобиля вынесло на встречную полосу, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В прицеп врезалась легковушка "Фольксваген". 34-летняя пассажирка машины умерла в машине скорой помощи, 31-летний водитель авто скончался спустя несколько дней в больнице.

Водитель грузовика сбежал, но полицейские его нагнали. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.

Дело будет рассматривать Кировский районный суд. Виновнику смертельной аварии грозит до 15 лет тюрьмы.