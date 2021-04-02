Два рейса задержали в аэропорту Пулково 2 апреля

В Пулково задержали два рейса из Петербурга 2 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В аэропорту Пулково в пятницу, 2 апреля 2021 года, задержали два рейса. Так, из Санкт-Петербурга не смогут вовремя вылететь самолеты в Калининград и Якутск. Информация о задержках появилась на информационном табло "Воздушных ворот" Северной столицы.

- Рейс DP 535 в Калининград авиакомпании "Победа", который был назначен на 09:40 часов задержан. Регистрация была открыта еще с 04:50 часов. Предполагается, что задержка будет недолгой, всего минут 20. Ориентировочное время вылета - 10:00 часов, - сообщает "Пулково".

Второй задержанный рейс - R3 488 в Якутск. Самолет авиакомпании "Якутия" должен был вылететь из Санкт-Петербурга в 17:00, однако по неизвестной причине его отложили на четыре часа. Ориентировочно борт в Якутск отправится из Северной столицы в 20:50 часов.

Всем пассажирам Пулково рекомендуется внимательно следить за расписанием на случай изменений.