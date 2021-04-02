Детским лагерям Ленобласти разрешили принимать больше детей, чем летом 2020 года

Детским лагерям Ленобласти разрешили увеличить приемные мощности Фото: Артем КИЛЬКИН

Будущим летом намного больше детей смогут отдохнуть в детских лагерях. В Ленинградской области учреждениям разрешено работать при заполняемости в 75 процентов от общего количества мест. Об этом в пятницу, 2 апреля 2021 года, рассказали в администрации 47-го региона.

- В лагерях необходимо определить схему организации медицинской помощи. Также весь персонал обязан пройти обследование на коронавирус не ранее, чем за три дня до начала смены, - сообщили в администрации Ленобласти.

Работников пищеблоков также будут проверять на коронавирус, а также норо-, рота- и другие вирусы.

В текущем году в области разрешено работать стационарным детским лагерям, на базе оздоровительных организаций, палаточным лагерям, расположенным на территории стационарных, а также учреждениям труда и отдыха.

Всего в Ленобласти находятся 615 лагерей, однако сколько из них смогут работать, пока не сообщается.